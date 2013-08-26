أسمى من كل الأجندات

ركّز مَن كتب عن حادثة جامع الفردوس في الرياض على فوضى الخطابة وعلى ضعف سيطرة وزارة الشؤون الإسلامية على محتويات الخطب، وبالتالي على من يعتلون المنابر وهذا مهم بالطبع. ويبدو أن هناك بوناً شاسعاً بين إمكانات الوزارة الرقابية ومن قبل إمكاناتها في تقويم بعض الخطباء، وبين العدد الفعلي على أرض الواقع، إذ إن عدد الجوامع كبير جداً، وبناء المساجد ولله الحمد من سمات الدولة وسمات الموسرين والخيرين، فكان انتشار عددها أسرع من وتيرة التوسع في أجهزة الوزارة وإمكاناتها، وهذا شأن يحتاج إلى دعم مالي وبشري مهم.

لفتني، بل آلمني في التصوير المسرّب الذي شاهده الجميع طرد مجموعة صغيرة من السعوديين، أو ربما من السعوديين وغير السعوديين الذين يرتدون زياً سعودياً، لعدد قليل من المصلين المصريين المعترضين على الدعاء على السيسي جنباً إلى جنب مع بشار، فهذا المنظر له دلالات عميقة جداً سياسياً وثقافياً واجتماعياً، وهو مؤذٍ للنفس السوية المسلمة في شكل لا يمكن السكوت عنه، وبطريقة تعظّم من خطأ الخطيب الذي أقحم اتجاهه الفكري أو اتجاه من أوحى إليه أو درّبه على ذلك، ودفع بضعة مصلين من الجانبين ثمن اتجاهه السياسي، فلا يمكنني تسمية الدعاء على طرف سياسي ضد آخر في دولة مجاورة إلا تدخلاً سياسياً باستغلال منبر ديني.

المخيف في منظر طرد المصلين لمصلين آخرين يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، طردهم والإمام يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة، عيد المسلمين الأسبوعي، المخيف هو التأمل في تهييج العامة وإثارتهم عاطفياً بخطبة رنانة ودعاء باكٍ نائح، فيقومون بطرد إخوانهم من المسجد، لأن أولئك اعترضوا على شأن يخص بلادهم. والمخيف أكثر أن الإمام وهو يسمع صوت الفوضى والهرج والمرج في الصفوف الخلفية، ويعرف أن سبب ذلك اعتراض البعض عليه، شرع في الصلاة ولم يستخدم سلطته ومكانته داخل المسجد لتهدئة الجانبين، فهل هو سعيد بما يحدث؟ وهل مَن يؤيدونه علناً سعيدون برؤية هذا المنظر؟ هل يأملون بأن تكون هذه المرة صغيرة وتكبر مع الأيام؟

خالجني سؤال مهم، ماذا لو كان المصلون المعترضون الذين تم طردهم ليسوا من المقيمين، ماذا لو كان سعودياً مثلهم ثم أخذته العزة وردّ على الاعتداء باعتداء؟ هل كنا سنشهد الدماء تراق في الجامع؟ والسؤال الأبعد والأكثر خطراً، ما لو تدخل آخرون سعوديون أو غير سعوديين لإشعال الخلاف أكثر، لغاية في أنفسهم، كيف ستكون عاقبة هذه الحادثة؟

يعتقد البعض أن الخطيب إذا اعتلى المنبر، فهو يمثل الدين أو ولاة الأمر ولا يمكن الرد عليه أو الاعتراض، والتاريخ الإسلامي حافل بمناقشة الرجال والنساء لمن يخطب فيهم وهو خليفة عليهم، فكيف بموظف عيّنته جهة حكومية تمثل ولي الأمر، وأعطته نظاماً وخطوطاً عامة يسترشد بها في خطبه وأدعيته.

في الكتابة عن أي شيء ديني مخاطرة ذهنية وثقافية كبيرة، وبخاصة إذا كان بعض المتلقين من نوع يطرد أخاه المسلم من بيت الله، لأنه اعترض على شأن دنيوي سياسي يخص بلاده، ألبسه من لا علاقة لها لباساً دينياً، والدين أسمى وأرفع من الأجندات كلها.

*نقلا عن "الحياة" اللندنية

