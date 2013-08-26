الصحة تدرج كينيا والصومال ضمن دول موبوءة بشلل الأطفال

أدرجت وزارة الصحة السعودية دولتي الصومال وكينيا إلى قائمة الدول الموبوءة بشلل الأطفال، في إطار متابعتها المستمرة التي تنفذها للمستجدات الوبائية بشأن الأمراض المعدية عالمياً، بينما ركزت الاشتراطات الصحية التي حددتها الوزارة بشأن القادمين للحج والعمرة العام الحالي على الحمى الصفراء، الحمى المخية الشوكية، شلل الأطفال، والأنفلونزا الموسمية بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية.

واشترطت الوزارة في بيان لها أمس، على القادمين إلى السعودية للحج والعمرة من الدول الموبوءة بشلل الأطفال ضرورة تقديم شهادة تفيد تطعيمهم بلقاح ضد المرض قبل قدومهم إلى السعودية بنحو ستة أسابيع وتقديم شهادة تثبت ذلك، فيما سيتم إعطاؤهم جرعة أخرى من لقاح شلل الأطفال الفموي عند وصولهم إلى الأراضي السعودية بغض النظر عن أعمارهم.

وحددت الوزارة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج للعام الحالي لضمان سلامة المعتمرين والحجاج، بينما أبلغت الجهات المعنية لتعميم تلك الاشتراطات على سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثِّلياتها في الخارج، للتمشي بموجبها عند منح التأشيرات لموسم هذا العام.