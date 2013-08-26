برنامج لقبول السوريين في الجامعات الحكومية بالسعودية

صدرت الموافقة الرسمية على إنشاء برنامج خادم الحرمين الشريفين لقبول الطلاب والطالبات السوريين في الجامعات الحكومية الـ25 المنتشرة في كل المناطق بالسعودية، تقديرا من المملكة للأوضاع المأساوية التي تشهدها سوريا.

ووفق ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية فإن اللجنة الخاصة بالمنح الدراسية والمشكلة بقرار مجلس الوزراء، ستحدد الضوابط الخاصة لآلية قبول الطلاب والطالبات من الجنسية السورية.

وأكدت المصادر أن برنامج خادم الحرمين المخصص لقبول الطلاب والطالبات السوريين في 25 جامعة حكومية ستكون مدته عاما دراسيا واحدا قابلا للتمديد، لافتة إلى أن المقترح الذي رفعه وزير التعليم العالي، وتمت الموافقة عليه، جاء على إثر طلبات تقدم بها أعضاء طلبة "سورية الأحرار"، ويلتمسون فيه قبولهم بالجامعات السعودية.

وكشفت المصادر عن صدور توجيهات للجامعات بالتوسع في مقاعد المنح الدراسية لقبول الطلاب والطالبات غير السعوديين، فيما ينتظر أن يفصح عن العدد الذي تم اعتماده للمقاعد الدراسية لغير السعوديين في الجامعات.