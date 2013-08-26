تجديد الثريات الثلاث في حجر الكعبة المشرفة

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تجديد وطلاء ثريات حِجر الكعبة الثلاث بأخرى مذهبة، لتعطي الإنارة اللازمة لمن يكون داخل الحجر من المصلين، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي يشهدها الحرم المكي حديثاً.

وقال مدير إدارة التشغيل بالمسجد الحرام المهندس فارس الصاعدي "إن هذه الثريات مصممة على شكل (فانوس) قائم على قاعدة عريضة بواسطة ساق رشيق، مرورا بزخرفة على هيئة أقواس على خلفية من الزجاج تسمح بنفاذ الضوء مع احتراز محكم من محاولة اللمس، منتهياً برأس مدبب على شكل هلال وتم اختيار اللون الذهبي ليضفي على المنظر فخامة ومهابة .

وأضاف "تم دهان تلك الفوانيس، وذلك بفك جميع أجزاء الفوانيس وإزالة الطلاء القديم ومعالجته، ومن ثم صقل الفانوس بواسطة معدة متخصصة في ذلك، ليتم بعدها طلاء الفانوس بأربع طبقات من النحاس بسماكات متفاوتة، مشيراً إلى أنه تم طلاء الفوانيس بمادة تمنع تأثر الفانوس بالعوامل الجوية".

وبين مدير إدارة التشغيل بيانات، وأبعاد، فوانيس حجر الكعبة المشرفة "الحطيم"، وفقاً للآتي: ارتفاع الجسم المعدني السفلي الحامل فانوس الإضاءة مع القاعدة 106 سم وطول فانوس الإضاءة 108 سم، وارتفاع الجسم المعدني العلوي الحامل للهلال إلى أعلى الهلال 66 سم وقطر جسم الفانوس 44 سم.

بينما الارتفاع الكلي للفانوس 280 سم وقطر قاعدة الأبليك 51 سم وعدد أوجه الفانوس 8 سم وأبعاد أبواب الفانوس 20×81 سم، وعدد لمبات داخل الفانوس الواحد 8 لون أبيض وأخضر.