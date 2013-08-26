دبلوماسيو السعودية الأكثر مخالفة لقواعد المرور بألمانيا

كشفت تقارير صحفية صادرة في ألمانيا أمس الأحد، أن الدبلوماسيين السعوديين هم أكثر الدبلوماسيين الأجانب في العاصمة برلين مخالفة لقواعد المرور، وقالت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة استناداً إلى إحصائية للشرطة الألمانية في برلين إن الدبلوماسيين السعوديين ارتكبوا العام الماضي وحده 2099 مخالفة مرورية وفق ما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية.

وبفارق كبير، حل في المركز الثاني الدبلوماسيون الروس بـ977 مخالفة، ثم الدبلوماسيون الجورجيون بـ618 مخالفة، وتلا هؤلاء الدبلوماسيون الأميركيون والصينيون والإيطاليون.

يذكر أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة ولا يتم معاقبتهم في حال تجاوزوا إشارة المرور الحمراء أو ساروا بسرعة أعلى من اللازم أو صفوا السيارة في أماكن ممنوعة.