فايز المالكي يهدي "بنتلي" تلقاها هدية لطفل فقد عائلته

أهدى الممثل السعودي فايز المالكي سيارته من نوع "بنتلي" التي تلقاها هدية من الأمير الوليد بن طلال بعد أن مازحه على تويتر مؤخراً، لصبي فقد جميع أفراد أسرته في حادث مروري.

وكان الطفل يوسف الأنصاري قد فقد والده ووالدته وشقيقتيه بعد تعرضهم لحادث مروري قبل أسبوع أثناء عودتهم إلى الرياض، فيما نجا هو من الحادث.

يُذكر أن المالكي حظي بشقة وسيارة من نوع بنتلي وأخرى من نوع كامري وجهاز آيفون هدية من الأمير الوليد بن طلال، وذلك بعد أن طلبها المالكي عبر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر"، وقال المالكي مغرداً: "الهدية جاءت من الله وذهبت في سبيله".

وتحدث عبدالجبار الأنصاري، عم الفتى يوسف الذي فقد عائلته، لنشرة الرابعة على "العربية" عن تفاصيل الخبر السعيد، حيث أكد تفاجأه بحضور الفنان فايز المالكي للقاء الطفل في المستشفى بعد أن كان يوسف في جلسة علاجية مع طبيبة نفسية بسبب وضعه النفسي المتدهور بعد فقدان كل عائلته.

وأضاف "بدأ يوسف بالضحك والابتسامة عند حديثه مع فايز المالكي الذي سأله عن الهدية التي يريدها، ليبادره يوسف بالجواب: البنتلي".

وقال عم الطفل: "في البداية لم أفهم ما يعنيه بكلمة البنتلي، وكنت أعتقد أنه يتحدث عن نوع شاي معروف باسم مشابه، وعندما أوضح لي يوسف أنها سيارة اعترضت على الموضوع".

وأوضح عم الطفل أن الفنان فايز المالكي اتصل بالشركة ليطلب تسجيل السيارة باسم يوسف، وختم حديثه بقوله إنه كان من محبي الفنان فايز المالكي لكونه شخصية ظريفة ومحبوبة، وقال: "الفن ذو حدين إذا استعمل لخير فهو خير وإذا استعمل لشر فهو شر".