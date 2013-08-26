معرض "منتجون" يسوق استثمارات 500 سيدة من المنزل

تشارك أكثر من 500 سيدة من رائدات الاستثمار من المنزل بتسويق أعمالهن من خلال معرض " منتجون" الذي تنظمه غرفة الرياض في شهر سبتمبر القادم وفق ما أكدته رئيسة لجنة الأسر المنتجة والاستثمار من المنزل هدى الجريسي.

وقالت الجريسي إن المعرض يهدف إلى دعم وتعزيز فرص العمل من المنزل وفتح مزيد من نوافذ التسويق والتعريف بالمنتجات المتنوعة التي تقوم بإنتاجها السعوديات.

ويحوي المعرض مئات المعروضات التي تشمل المنتجات الغذائية والإكسسوار والأعمال اليدوية والأزياء والديكور والأثاث وغيرها من المنتجات التي ستكون جميعها تحت سقف واحد.

وأكدت الجريسي أن المعرض يسعى الى إبراز دور المشاريع التجارية الممارسة عبر المنزل في التنمية الاقتصادية وتشجيع النماذج الناجحة لممارسات الاستثمار من المنزل، كما يتيح المعرض الفرصة لجميع المشاركات للتعريف بأنشطتهن وتشجيع ودعم المبادرات وصاحبات المشاريع المنزلية الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدرات المواطنات اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا، وبلورة دعم الفكرة الإبداعية من خلال تشجيع الشابات على تسويق أفكارهن الإبداعية.

ونوهت أن المعرض موجه لكافة المبدعات ورائدات الاستثمار من المنزل وليس مقصوراً على تخصص معين أو تصنيف من حيث المستوى المادي، فهناك شابات مبدعات يمارسن العمل من المنزل دون أن تكون لديهن حاجة مادية، إنما ينطلقن في ذلك من رغبة في ممارسة إبداعاتهن وهواياتهن وتنمية مهاراتهن.