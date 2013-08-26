وزارة الصحة تعاقب طبيبين وممرضين لإهمالهم المرضى

اعتمد وزير الصحة السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً بمعاقبة إحدى الطبيبات العاملات في أحد مستشفيات الشؤون الصحية بالمدينة المنورة بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال وذلك بسبب إهمالها المتكرر.

وتبين للوزارة إهمال الطبيبة في اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة المتبعة في العمليات الجراحية وإهمالها متابعة إحدى المريضات وعدم الاتصال أو التواصل معها بعد خروجها من المشفى.

وشمل قرار الوزير توجيه إنذار لطبيب آخر وعدم إسناد أي منصب إداري له ذي علاقة مباشرة بالجمهور، وذلك بسبب عدم حُسن التصرف وعدم التعامل الجيد مع المراجعين.

كما اعتمد وزير الصحة قراراً بمعاقبة اثنين من الممرضين العاملين في أحد المستشفيات التابعة لصحة محافظة الطائف بغرامات مالية قدرها 3000 ريال على أحدهما، و2000 ريال على الآخر. وأتت هذه الغرامات بعد ثبوت مخالفة الممرضين لإجراءات تسليم أحد المرضى لذويه وعدم الاهتمام به وإهمال متابعة حالة المريض والتقصير في التواصل مع ذويه.