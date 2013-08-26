وفاة سيامي سعودي يشتركان في جهاز هضمي واحد بالرياض

توفي السيامي السعودي عبد الله وعبد الرحمن في مستشفى الحرس الوطني بالرياض صباح أمس، واللذان نقلا بطائرة الإخلاء الطبي من مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية في جدة قبل يومين، تمهيدا لإجراء عملية فصلهما بحسب صحيفة "عكاظ".

ويعاني الطفلان من تلاصق شديد، حيث يشتركان في جهاز هضمي واحد وهو الأمر الذي يصعب حياتهما لفترة أطول وفق ما كشفته تقارير طبية.

والتقى والد الطفلين دخيل الله المالكي، الدكتورعبدالله الربيعة في مدينة الملك عبدالله بالحرس الوطني، الذي كشف على الطفلين بنفسه، وأخبره أنه من الصعب فصلهما، حيث يشتركان في جهاز هضمي واحد.

وكان مديـر الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداوود قال إنه بناء على توجيه الوزير، فقد تم نقل الطفلين السياميين إلى مستشفى الحرس الوطني عن طريق الإخلاء الطبي أمس، بعد توجيه الدكتور الربيعة بعمل المزيد من التحاليل والتقارير عن وضع حالتهما الصحية ليطلع عليها شخصيا ومن ثم يتخذ القرار.

وقال والد الطفلين "لقد رفعت شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة بالموافقة على فصل الطفلين ونقلهما إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض بعد اطلاع الوزير على تقارير طبية عن وضع الطفلين، مبينا أنهما في حالة صحية جيدة ولكنهما في حاجة إلى سرعة تدخل طبي لفصل الالتصاق".

وأوضح المالكي أن التقاريـر الطبية التي يمتلكها تؤكد أنهما يشتركان في الجهاز التناسلي، بينما يملك كل منهما قلبا، ويشتركان في الكبد، والجهاز الهضمي.