أفاعي وعقارب عسير تلدغ 1258 شخصاً خلال شهرين

يبدو أن الأفاعي والعقارب في عسير تعيش حالة من الفوران. فقد كشف الناطق الإعلامي في صحة عسير، سعيد بن عبدالله النقير، أن العقارب والأفاعي لدغت 1258 شخصاً في منطقة عسير خلال شهرين. وقال "راجع مستشفيات المنطقة 1191 مصاباً لدغوا من العقارب و67 شخصاً معظمهم في تهامة، لدغتهم الأفاعي خلال رمضان الماضي وشوال الجاري". إلى ذلك، أكد توفر الأمصال الخاصة بسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات.

وأضاف النقير، بحسب ما أوردت صحيفة "الشرق"، أنه يتم استقبال حالات لدغات الأفاعي والعقارب في المراكز الصحية والمستشفيات، ويتم التعامل معها بصفة عاجلة، حيث يتم البدء في الإجراءات العلاجية من إعطاء الأمصال الخاصة بسموم العقارب والأفاعي إضافة إلى مراقبة الحالة والتعامل معها كحالة طارئة تحت إشراف مباشر من الطبيب المعالج.

كما أشار النقير إلى أنه يتم تعبئة استمارة بلاغ عن الشخص وحالته الصحية وزمن وصوله للمستشفى والجرعات التي تم أخذها وتحديد الوصف الخاص بالعقرب أو الثعبان، وترسل إلى إدارة مكافحة الأمراض المعدية في المديرية لتحليل بياناتها وتبليغ الوزارة بإحصائية تجميعية ربع سنوية تصل بصفة دورية للوزارة.