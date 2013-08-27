بطالة النساء في السعودية تتزايد إلى نحو 358 ألف عاطلة

كشفت إحصائيات حديثة لوزارة العمل عن ارتفاع نسبة بطالة السعوديات بنسبة 2.3%، حيث ذكرت صحيفة "الوطن"، بحسب مصادرها، أن عدد العاطلات عن العمل عام 2011 تجاوز 300 ألف مواطنة، إلا أن عددهن ارتفع في العام الماضي ليصل إلى نحو 358 ألف عاطلة عن العمل.

فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 8 ملايين ونصف المليون عامل وعاملة، بينهم مليون ومئة وثلاثة وأربعون ألف سعودي فقط.

ناهد طاهر، المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك "غلف ون" في اتصال مع "نشرة الرابعة" قالت: "إذا أردنا النظر لعمل المرأة كمحور اقتصادي فنحن نحتاج إلى نظرة ذات عمق وتحولات جذرية ونوعية، فإذا نظرنا لسوق العمل نجد أن 50 ألف سيدة تدخل سنوياً لهذا السوق، ومن غير الممكن استيعاب سوق العمل لخلق وظائف، هذا بالإضافة إلى بطالة الرجال، فإمكانية وزارة العمل ضئيلة جداً حالياً".

وبالنسبة لحل هذه المشكلة تقول طاهر: "إن الحل يكمن في خلق الوظائف، فمثلاً ذكرت إحصائية وزارة العمل أن نسبة بطالة المرأة 36%، ونسبة البطالة لدى الرجال 6%، وهي نسبة قليلة جداً أشك في مدى صحتها، حيث إن عدد العاطلين عن العمل أكثر بكثير، فنحن لا نريد إحلال بطالة النساء على الرجال، ولا بطالة الأجانب على النساء، فهذه الوظائف البسيطة لا تناسب بالضرورة أغلب النساء".

وأضافت طاهر أن "ما تطلبه المرأة من سوق العمل ليس وظائف بسيطة كالبيع والشراء فقط، فهناك مواكبة ونمو متزايد على دخول المرأة لسوق العمل، فهي الآن أصبحت تتخرج من الهندسة والطب والتكنولوجيا، ولا تناسبها مثل هذه الوظائف".

ولخصت طاهر حديثها بأن ما يحتاجه سوق العمل هو خلق وظائف ودعم للمشاريع الناشئة الخاصة بالإعلام والنشر والتكنولوجيا والمحاماة وغيرها من الأمور التي تواكب العصر.

يذكر أن وزارة العمل أمس قد فتحت مجالات جديدة لعمل النساء للإسهام في القضاء على بطالتهن، حيث يحق لهن العمل في مطاعم الوجبات السريعة والمطاعم المتخصصة.