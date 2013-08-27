عقود جديدة لجامعة الملك خالد بأكثر من 82 مليوناً

وقع مدير جامعة الملك، خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداوود، مجموعة من العقود الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 82.739.515 ريالاً مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، وتضمنت هذه العقود مشروع إعداد تصميم وتخطيط المدينة الجامعية بمحافظة محايل عسير بمبلغ 33.984.000 ريال، ومشروع استكمال كلية التربية للبنات بالنماص بمبلغ 19.925.000 ريال، إضافة إلى مشروع توريد وتركيب معامل كليات البنات في عدد من الكليات والمحافظات بمبلغ 10.635.497 ريالاً، ومشروع إنشاء الأعمال التوسعية بالمبنى (ج) بالمجمع الأكاديمي بقريقر بمبلغ 4.588.605 ريالات، كما شمل التوقيع عدداً من عقود توريد وتركيب أثاث مكتبي للمكاتب الدراسية لعدد من الكليات في عدد من المحافظات بمبلغ إجمالي 11.248.913 ريالاً، وعقد تأمين وحدة أسنان متنقلة بمبلغ 1.510.500 ريال، وعقد تأمين (20) جهاز تصوير إلكتروني لعمادة شؤون المكتبات بمبلغ 847.000 ريال.

وأكد مدير الجامعة أن هذه المشاريع ستحقق عدداً من أهداف الجامعة التي تخطط لها، كما توفر المتطلبات الضرورية لمرافق الجامعة.

من جانب آخر، وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إنشاء عدد من المراكز البحثية في جامعة الملك خالد، وتمت الموافقة على إنشاء مركز الدراسات والبحوث بكلية العلوم الإدارية والمالية ومركز البحوث بكلية الهندسة، إضافة إلى مركز للقياس والتقويم.

وأكد الداود أن الجامعة بدأت العمل لإنشاء المراكز التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، مشيراً إلى أن "الجامعة تعمل حالياً على تجهيز هذه المراكز بالكوادر الإدارية والفنية، إضافة إلى التجهيزات الأخرى التي يتطلبها افتتاح المراكز".