مجلس الوزراء السعودي: دعم لمصر وإدانة مجازر نظام الأسد

جددت السعودية مناشدتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما تشهده سوريا من "مجازر يرتكبها نظام الأسد".

وحذر مجلس الوزراء برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس, الأمير مقرن بن عبدالعزيز، من أن التخاذل وعدم اتخاذ قرار واضح ورادع يضع حدا لهذه المجازر البشعة سيؤدي إلى المزيد من المآسي ضد أبناء الشعب السوري من قبل نظام الأسد.

من جهة أخرى، شدد المجلس على الوقوف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة, وضد كل من يحاول المساس بشؤونها الداخلية كما أدان المجلس التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة طرابلس اللبنانية.