22 ألف مريض استفادوا من برنامج الطب المنزلي بالسعودية

أوضح مدير عام الإدارة العامة للطب المنزلي، الدكتور ناصر الحزيم، أن أكثر من 22 ألف مريض استفادوا من برنامج الطب المنزلي في مختلف مناطق ومحافظات السعودية.

وذكر الحزيم أن الوزارة اعتمدت في ميزانيتها على مبلغ 70 مليون ريال للبرنامج، وتمت زيادتها للعام الحالي لتصل إلى 95 مليون ريال، وذلك من أجل دعم المناطق بالقوى العاملة وتوفير الأجهزة الطبية التي يحتاجها المستفيد.

وأبان الحزيم أن عدد المستشفيات الحكومية المطبقة للبرنامج وصلت إلى 163 مستشفى، بعدد فرق ميدانية بلغ 262 فرقة طبية.

من جهته، أكد مدير إدارة الطب المنزلي بصحة الشرقية، الدكتور عبدالرحمن أبو داهش، أن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، سيرعى معرض المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، والذي يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط في مجال الرعاية الصحية المنزلية تحت مسمى "معرض الطب المنزلي الأول" بقاعة السيف بمدينة الخبر.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة العناية بالمريض في المنزل من خلال أركان متعددة تشمل جميع الجوانب التي تهم مرافقي المرضى في الاهتمام بمريضهم، حيث سيسلط الضوء على الكثير من المواضيع والخدمات ذات المردود الإيجابي من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية للمريض وأسرته من خلال 30 ركناً، منها سلامة المنزل والبيئة المحيطة بالمريض، والتغذية العلاجية والتعامل مع الأمراض المزمنة كالسكري والضغط ومرضى الجهاز التنفسي والقلب.

وسيتضمن المعرض أيضاً ست ورش عمل على مدى أربعة أيام، سيتعرف المشاركون في الورشة الأولى إلى أساسيات التصاميم الهندسية التي تتواءم مع احتياجات المرضى في منازلهم واشتراطاتها وآلية تطبيقها، وفي الثانية على أساسيات العناية الشخصية بالمريض في المنزل من قبل أفراد الأسرة وإتقان مهارات إطعام وإلباس المريض وسبل الحفاظ على مظهره العام.

وفي الورشة الثالثة، سيتم تسليط الضوء على الضغوط النفسية المصاحبة لوجود المريض وعواملها ومهارات التعامل معها، والورشة الرابعة تركز على العناية بالقروح والقدم السكرية ومهارات تضميدها، إضافة إلى سبل الوقاية منها، مشيراً إلى أن ورشة العمل الخامسة ستتناول مهارات العلاج الطبيعي من قبل أهل المريض، إضافة إلى طرق تغيير وضعية المريض وآلية نقله، أما الأخيرة فستكون حول التعامل مع مريض الخرف وسبل العناية به وطرق تأهيله.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية فتحت باب التسجيل في المعرض لمرافقي المرضى وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعات وكافة أفراد المجتمع للتعرف إلى أساسيات ومهارات الرعاية الصحية المنزلية.