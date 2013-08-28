أحكام بالسجن 65 عاما على 14 متهما بالإرهاب في السعودية

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن 14 متهماً من أصل خلية تضم 47 متهماً لـ65 عاماً، وتفاوتت الأحكام ما بين ثلاث سنوات إلى 6 سنوات، إضافة إلى منعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم.

وأوضح القاضي للمتهمين أن الأحكام ابتدائية ويحق لهم الاعتراض عليها في مدة أقصاها شهر وإلا ستكون نهائية.

وستتواصل المحاكمة التي سمح لوسائل الإعلام بحضورها ليومين إضافيين لإكمال نطق الحكم على بقية المتهمين في الخلية، وحضر في الجلسة الأولى المتهمون 1، 2، 3، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 14، 17، 18،21، 23.

وأدانت المحكمة المتهم الأول بالتواصل مع أشخاص مطلوبين أمنياً، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهدات قبل إطلاق سراحه من إيقافه السابق، وكذلك اشتراكه في تزوير البطاقات الشخصية وتنسيقه لسفر بعض الشباب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه.

تزوير بطاقات الهوية الوطنية

كما أدين المدعى عليه الثاني باستلامه من أحد المتهمين أدوات وبرامج تعليمية للتزوير، وتسليمها لشخص آخر استخدمها في التزوير، وقضت المحكمة بسجنه لمدة أربع سنوات منذ تاريخ إيقافه.

أما المتهم الثالث فثبت تزويده لأحد المتهمين بالأفلام والبيانات التي تصدرها الجماعات المسلحة في العراق وأفغانستان، وكذلك تزوير بطاقات هوية وطنية لعدد من الأشخاص للسفر إلى أماكن الصراع، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه.

وتم إدانة المدعى عليه الخامس بتعلمه طريقة تزوير الهوية الوطنية ومحاولته السفر إلى أفغانستان، وحيازته في وسائط التخزين المضبوطة لديه مقاطع صوت وفيديو تحث على القتال، ووصايا بعض عناصر تنظيم القاعدة، وقضت المحكمة بسجنه لمدة ثلاث سنوات منذ تاريخ إيقافه.

وأدين المتهم السادس بارتباطه وتواصله مع أحد الموقوفين أثناء وجوده في إيران، وتنفيذه لأوامره وتوجيهاته المنحرفة، وكذلك التستر على مطلوبين، وجرى الحكم عليه بالسجن خمس سنوات منذ تاريخ إيقافه.

أسطوانات تحوي مقاطع قتالية

أما المتهم السابع فأدانته المحكمة بتوليه مهمة جمع التبرعات من التجار، وتدربه على السلاح، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات، كما أدين المتهم التاسع بإعداده وتوزيعه الأسطوانات الليزرية المحتوية على مقاطع قتالية وتكفيرية وأفكار للفئة الضالة وإيوائه لمطلوبين، وقضت المحكمة بسجنه ست سنوات منذ تاريخ إيقافه.

وأدين المتهم الـ11 بتهم حيازته لأسطوانات ليزرية تحتوي على صورة أسلحة وبرامج عن كيفية تصنيع البارود الأسود، وتعلمه من شخص طريقة تصنيع القنابل بواسطة الأكواع المتفجرة، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأدين المتهم الـ12 بتهم مختلفة، منها حيازة السلاح ومنشورات ورقية توضح كيفية مواجهة المحققين والتصدي للمباحث، وحكمت المحكمة بسجنه لمدة خمس سنوات.

وأدانت المحكمة المدعى عليه الـ14 بالتستر وتدربه على استخدام السلاح وحيازته أسطوانات ليزرية تحتوي مواد للمنهج التكفيري، وقضت بسجنه أربع سنوات.

الخروج إلى أفغانستان والقتال بالعراق

فيما تمت إدانة المتهم الـ17 بتهم تهريبه رسالة تحذيرية مع أشخاص حضروا لزيارته أثناء فترة إيقافه، مضمونها أنه لم يذكر اسم أحد المتهمين في التحقيق، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي مقطع فيديو لزعيم تنظيم القاعدة يحث فيه على القتال في العراق، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.

أما المتهم الـ18 فأدين بتهم تنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى أفغانستان وجمع الأموال لدعم المقاتلين، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات.

وأدين المتهم الـ21 بحيازة السلاح، وكذلك قصيدة تكفيرية ضد الدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

أما المدعى عليه الـ23 فأدين باستلامه خمسة أشرطة كاسيت تحث على القتال والخروج إلى أفغانستان، وكرتون مليء بأشرطة الفيديو تتحدث عن جماعة إرهابية في كردستان وتدعو لدعمهم، واشتراكه في جمع التبرعات بأحد المساجد دون إذن من الجهات الرسمية، وجرى الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات أيضاً.

وحكم القاضي بمنع جميع المدانين الحاضرين في الجلسة من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم.