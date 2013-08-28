افتتاح معرض بكين الدولي للكتاب.. والسعودية ضيف الشرف

انطلقت فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب في دورته العشرين، الذي تشارك فيه السعودية كضيف شرف لهذا العام، وذلك كأول دولة عربية وإسلامية، وافتتح فعاليات المعرض نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، ليو دونج يان، بحضور وزير التعليم العالي السعودي الدكتور خالد العنقري.

واحتوى الجناح السعودي المشارك في معرض بكين الدولي على عدد من العناوين من الكتب العلمية والثقافية والتاريخية والروايات والقصص الأدبية، حيث تمت ترجمة أكثر من 50 كتاباً ورواية لأدباء سعوديين من اللغة العربية إلى اللغة الصينية، إضافة إلى برنامج ثقافي متنوع يشارك فيه عدد كبير من أدباء ومثقفين سعوديين.

وعرض فيلم خاص عن الملك عبدالعزيز باللغة الصينة، كما يحتضن الجناح السعودي لوحات مختلفة من الفن التشكيلي السعودي وصوراً فوتوغرافية، إضافة للأزياء التاريخية التي تميز بها سكان الجزيرة العربية.

يذكر أن معرض بكين الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته لخمسة أيام تشارك فيه 58 دولة وأكثر من 2000 دار نشر عالمية.