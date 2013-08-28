الحكم بسجن 12 متهماً بالإرهاب مع منعهم من السفر

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، بسجن 12 متهماً من أصل 47 متهماً بالإرهاب مع منعهم من السفر (بمدد تتراوح بين 6 سنوات و10 أشهر لكل متهم) بعد إدانتهم لما نسب إليهم من جرائم، وهم يمثلون المجموعة الثانية من خلية 47 متهماً تجري محاكمتهم حالياً.

وكانت المحكمة أصدرت أمس أحكاماً بالسجن 65 عاماً على 14 متهماً آخرين، وستواصل غداً إصدار الأحكام على البقية في جلسة مفتوحة لوسائل الإعلام.

وأكد القاضي للمتهمين أن هذه الأحكام ابتدائية، وبحق لهم الاعتراض عليها خلال مدة شهر وإلا ستكون نهائية.

وحكم على المتهم الـ11 بالسجن مدة 3 سنوات، وعلى المتهم الـ24 بالسجن مدة 6 سنوات، وعلى المتهم الـ28 بالسجن مدة 4 سنوات، وعلى الـ30 بالسجن مدة 4 سنوات، ومثلها على المتهم الـ34، فيما حكم على المتهم الـ39 بالسجن مدة سنة وثلاثة أشهر، وعلى المتهم الـ40 بالسجن مدة سنتين، فيما حكم على الـ41 بالسجن مدة سنتين وستة أشهر، وعلى الـ42 بالسجن مدة 3 سنوات، وعلى الـ43 بالسجن مدة 10، وعلى الـ45 بالسجن مدة 3 سنوات، وحكم على المتهم الـ46 بالسجن مدة 4 سنوات.

وأدين المتهمون بالخروج عن طاعة ولي الأمر بالسفر إلى مواطن الفتنة والصراع وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والترويج للفكر التكفيري، وحيازة بعض الكتب الممنوعة، وتأليف بعض الكتب التي تحرم الابتعاث، وتنتقد فيه المناهج الدراسية، وتحذر من الدراسة في المدارس الحكومية، وقناعة بعضهم بأن الدولة تحكم بغير ما أنزل الله، وتحريم الوظائف الحكومية.