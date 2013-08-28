السعودية: 131 عقدا لاستئجار مساكن للأسر السورية بالأردن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبإشراف مباشر من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية، مكتب الحملة في الأردن بتوقيع 131 عقدا لاستئجار شقق سكنية لإسكان أسر سورية نازحة في الأردن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور مدير المكتب ومدير المشاريع سعد بن مهنا السويد.

ووفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ"، يذكر أن مشروع إسكان اللاجئين السوريين لذوي الاحتياجات الخاصة يأتي ضمن المشروع المشترك بين الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومبادرة "نلبي النداء"، والذي يهتم بتأمين السكن المناسب للأسر السورية التي لديها ظروف خاصة، مثل الأرامل والأيتام والمعوقين، وذلك بتأمين المسكن المناسب لحالاتهم وتأمينه بكافة المستلزمات الضرورية للسكن.

وأوضح السويد، أن الشقق السكنية التي تم استئجارها ستساهم في إسكان 131 أسرة سورية نازحة في الأردن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بإسكان اللاجئين.

وتشمل الشقق السكنية، الأرملة مع أطفالها، المصابين، المعوقين، النساء، الأطفال بدون عائل، زوجات المعتقلين والمصابين، والحالات المستعصية.

وأشار السويد، إلى أنه يجري العمل لتأمين السكن للحالات الأخرى المماثلة، حيث إن هذا المشروع يستهدف 500 أسرة سورية من ذوي الاحتياجات الخاصة.



