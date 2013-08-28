الفيصل يستقبل أوغلو ويبحث معه التطورات في سوريا

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل التطورات في سوريا، اليوم الأربعاء، في جدة مع نظيره التركي، أحمد داوود أوغلو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن نائب وزير الخارجية السعودي، الأمير عبد العزيز بن عبد الله، حضر اجتماع الفيصل بأوغلو.

وكان الفيصل دعا أمس إلى "موقف دولي حازم وجاد" ضد النظام في سوريا.

وقال إنه بعد "استخدام السلاح الكيماوي المحرم.. بات الأمر يتطلب موقفاً دولياً حازماً وجاداً لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري".

وأضاف أن "النظام السوري فقد هويته العربية ولم يعد ينتمي بأي شكل من الأشكال للحضارة السورية التي كانت دائما قلب العروبة".

دور عربي تركي

ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مداخلة مع قناة "العربية" إنه غالباً لن يكون هناك دور لقوات عربية في حال توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، إلا أنه أكد أن الدور العربي والتركي سيأتي في اليوم التالي لسقوط النظام السوري.

وأضاف: "لن يتم الاطمئنان على سوريا المستقبل بدون تعاون سعودي تركي، هذا هو المؤكد"، مشيراً إلى أنه من المؤكد أن اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية والأجنبية في عمّان قد ناقش تداعيات الضربة العسكرية المتوقعة ضد سوريا.

وقال خاشقجي إن لا أحد يعرف متى ستكون الضربة المحتملة، إلا أنه أكد أنه لابد من الرد على جريمة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

وتعليقاً على موقف الموفد الخاص للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا لخضر الإبراهيمي، قال خاشقجي إن الإبراهيمي يبحث عن حل سلمي للأزمة السورية، فهو يريد للأسد أن يذهب إلى جنيف ويجلس جميع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات.