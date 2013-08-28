سكان أحياء في مكة متذمرون من انتشار النفايات

أبدى عدد من أهالي حي الهنداوية والنزهة وأحياء أخرى في مكة المكرمة استياءهم من تراكم النفايات وتجمعها في أحيائهم وتحت منازلهم وبين سياراتهم مما أدى إلى تناثر بعضها في الشوارع بشكل ملفت.

وقال سلطان العسيري لـ"العربية نت": لم نجد لصوتنا إجابة فيما نعاني من هذا الكم الكبير من النفايات التي تتراكم بالأسابيع والأمانة غافلة عنا.

واستطرد العسيري " نلجأ أحياناً إلى تنظيف الشوارع بأنفسنا حيث لا نرى عامل النظافة أو سيارات النقل تأتي الى أحيائنا".

فيما التقط الحديث جاره خالد الحربي، وقال: "هذه ليست المرة الأولى ولا أعتقد الأخيرة, الوضع تكرر مراراً ولم تلتفت أمانة العاصمة المقدسة لنظافة الحي, حيث نعاني من تكاثر الذباب وبعض الحشرات, ليست هناك فرق للرش أو التنظيف تجول في الشوارع, وكل ما نطالب يعدونا خيراً وهكذا الحال".

من جانبه، قال خالد العسيري أحد سكان الهنداوية جبل مطشش "الحي يشهد تدنيا في مستوى النظافة وهذا لعله نذير خطر".

وناشد العسيري المسؤولين أن يقفوا على الميدان بأنفسهم ويرون ألوان العذاب الذي يعيشه أهالي الحي يومياً.

وعبّرت أمانة العاصمة المقدسة قبل شهور عن عزمها التعاقد مع خمس شركات تتولى مهمة نظافة مكة المكرمة، بديلة عن الشركة الحالية التي شارفت عقودها على الانتهاء، مشيرة إلى أن كل شركة من هذه الشركات ستتولى مهمة تنظيف جزء من العاصمة المقدسة بهدف إقفال ملف قضية تدني مستوى النظافة وعدم تكرارها.