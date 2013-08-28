لجنة لمنع الذبح خارج المسالخ النظامية في مكة المكرمة

قال وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات، المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط: "إن مسالخ العاصمة المقدسة في جاهزية تامة طيلة أيام السنة وخلال المواسم للإيفاء بحاجة الأهالي والزوار".

وأشار المشاط إلى أن الأمانة عملت على رفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ لتفي بالطلبات المتزايدة عليها، حيث يستوعب مسلخا الكعكية والمعيصم النموذجيان أكثر من 5000 رأس من الأغنام في الساعة و700 رأس من الجمال والأبقار، بالإضافة الى إيجاد عدد كبير من الأطباء البيطريين والجزارين وعمال النظافة وسيارات نقل اللحوم والقلابات والشيولات الخاصة بنقل النفايات .

وشدد المشاط على ضرورة منع الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية التي هيأتها الأمانة، حيث شكلت إدارة المسالخ لجنة لمنع الذبح خارج المسالخ النظامية وذلك للمحافظة على الإصحاح البيئي وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمرتادين .

من جانبه قال الدكتور سعود الحتيرشي مدير إدارة المسالخ إن اللجنة ستعمل على مدار العام حيث بدأت أعمالها بتوعية أصحاب المطابخ بضرورة التعاون على تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بمنع الذبح بالمطابخ الشعبية واقتصار ذلك على المسالخ النظامية .

وأكد الحتيرشي بأن اللجنة حذرت أصحاب المطابخ بصورة رسمية من العقوبات التبعية التي نصت عليها لائحة الغرامات والجزاءات والتي قد تصل العقوبة فيها إلى إلغاء الترخيص وتغيير النشاط .

وبين أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع أصحاب المطابخ وشيخ الطائفة ومستثمري المسالخ النظامية ناقشت خلالها تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المطابخ، مبدياً ارتياحه من التزام مستثمري المسالخ النظامية بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وتخفيض رسوم الذبح وتأمين حظائر مع حراسات لمواشيهم.

وقد حذرت اللجنة أصحاب المطابخ الذين لم يلتزموا بالذبح بالمسالخ النظامية وسجلت عليهم غرامات ذبح للمرة الثالثة بأن العقوبة التبعية الرابعة هي إلغاء الترخيص وتغيير النشاط، كما تهيب إدارة المسالخ بالمواطنين التوجه للمسالخ النظامية لوجود أطباء بيطريين يقومون بالكشف على مذبوحاتهم لضمان سلامة اللحوم.