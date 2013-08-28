"العباية المكيفة"

العباءة العربية هي الزي الرسمي للمرأة، وبالذات في دول الخليج، وهي قطعة من القماش الأسود.

ولو أخذنا العباءة السعودية كمثال، فقد شهدت تغيراً جذرياً عن السابق، ففي السابق كانت العباءة واسعة وفضفاضة، وتلبس على الرأس فقط، ولهذا سُميت بعباءة الرأس، وقل أن تجد من تلبسها على غير هذه الطريقة، ثم جاءت ما يعرف بـ(عباءة الكتف) وتقريباً كان ذلك عام 1426، ثم جاءت عباءة تُربط مع الجنب، ثم عباءة تُسمى "اللف"! ثم الفرنسية والفراشة والخفاش، ثم انتقلت إلى ما يشبه "الفساتين"!

ثم ظهرت قبل فترة عباءة تحمل كتابات ورسوما ونقشات وكأنها "سبورة متنقلة"! ثم انتشرت العباءة المخصرة، وهي المشهورة حالياً، وأصبحت لها موديلات مُبكية ومضحكة في نفس الوقت!

آخر هذه الصيحات والموديلات تقول الأخبار إن هناك عباءة جديدة تسمى "المكيفة"! نعم عباءة مكيفة! فبمجرد لبسك لها يا صديقتي تشعرين وكأنك على سرير نومك، تشعرين بالهواء البارد وأنت تتنقلين من سوق إلى سوق!

الزبدة: الملابس عموماً ومنها العباءة، الهدف منها هو ستر جسد المرأة، وبما يناسب حريتها، وطبيعتها، وتربيتها، فلتلبس كل امرأة ما تريد، بعيداً عن المسميات الغريبة، وبعيدا عما يخالف العادات ويخدش الذوق العام.



*نقلا عن صحيفة "الوطن" السعودية