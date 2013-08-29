جولات تفتيشية على "أكشاك" جمع التبرعات

تنوي وزارتا الداخلية والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، القيام بجولات تفتيش على جميع مكاتب وفروع المؤسسات الخيرية والدعوية، للتأكد من حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو وزارة الشؤون الاجتماعية قبل تأجيرها أي مقار، أو مكاتب، أو مبانٍ لمزاولة أنشطتها.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، فإن التحرك جاء بعد رصد وزارة الداخلية وضع أكشاك في الأسواق والمراكز التجارية لجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى رغبة وزارة الداخلية في منع إقامة الأكشاك أو المكاتب المتنقلة للتبرعات داخل الأسواق إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ويذكر أن وزارة الداخلية حذّرت في وقت سابق من وضع صناديق لجمع التبرعات المالية أو العينية أمام المساجد والأسواق، منعاً لاستغلالها من بعض ضعفاء النفوس، أو لأهداف غير مشروعة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع بدقة هذه الأنشطة.

ويقوم بعض جامعي التبرعات غير المصرح لهم، باستخدام هذه الأموال في مساعدة بعض الجماعات التكفيرية، والإرهابية، كما يقوم البعض الآخر باستغلال الراغبين في عمل الخير لجمع التبرعات منهم واستخدامها في أغراض شخصية.