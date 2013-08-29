"صور وأرسل".. 13 ألف مخالفة يكشفها المواطنون عبر الهاتف

استقبل تطبيق "صور وأرسل" الخاص بأمانة منطقة الرياض، والذي يعمل على الأجهزة الإلكترونية الذكية كافة، أكثر من 13 ألف بلاغ مصور من سكان العاصمة منذ تدشينه خلال الأربعة أشهر الماضية، فيما تم إحالة جميع البلاغات المتنوعة للجهات المعنية للوقوف عليها ومعالجتها.

وأوضحت الأمانة في بيان صحافي أمس، أن البرنامج يقدم خدمة جديدة لسكان العاصمة للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية في أحياء وطرقات مدينة الرياض كافة بطريقة "صور وأرسل"، مبينة أنه يتيح للمستخدمين سرعة الاتصال المباشر مع هاتف مركز طوارئ أمانة المنطقة 940 من خلال التقاط صورة لأية مخالفة أو صورة موجودة مسبقا في الهواتف المحمولة وإرسالها سريعا عبر التطبيق لمركز طوارئ الأمانة، الذي سيتواصل سريعا مع المستخدمين برسائل خاصة على هواتفهم المحمولة، تفيد باستلام المخالفة وتحويلها للجهات المختصة لمعالجتها بأقصى سرعة ممكنة، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الوطن".

وأشارت الأمانة إلى أن البرنامج الجديد يحدد موقع الشخص المبلغ آليا على الخريطة المعدة لذلك لاستخدامه من قبل هاتف مركز الطوارئ في تحديد موقع المخالفة سريعا، مبينة أن البرنامج يوفر خدمة "بلاغاتي" التي تحتوي على البلاغات السابقة كافة، والقدرة على استعراضها ومعرفة حالتها، مع إمكانية البحث عن بلاغات سابقة من خلال إدخال رقم البلاغ.

وأضافت أن البرنامج يعمل باللغتين "الإنجليزية، والعربية"، ويتصل مباشرة بمركز هاتف طوارئ الأمانة، مع إمكانية تتبع تصفح البلاغات.

يذكر أن أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، دشن تطبيق أمانة 940 عبر الهواتف الذكية قبل عدة أشهر؛ لتسهيل عملية التواصل المباشر بين المواطن والمقيم مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالخدمات البلدية.