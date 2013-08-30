السعودية: أحكام بالسجن 34 عاماً على 15 متهماً بالإرهاب

انتهت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الخميس من جلسات النطق بالحكم على المجموعة المكونة من 47 متهماً، والمتهمة بالإرهاب بعد أن نطقت بالحكم على الـ15 متهماً المتبقين بعد ثلاث أيام متواصلة من الجلسات.

وأدين جميع المتهمين بتهم تشمل تكفير الدولة وحث بعض الشباب على السفر والمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتن, والتستر على بعض المفسدين الذين يريدون القيام بأعمال إرهابية داخل السعودية والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى أماكن النزاعات, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وحكم عليهم بالسجن لمدة 34 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.. وستعاد القضية مجدداً لمحكمة الاستئناف بعد أن قرر المدعي العام وجميع المتهمين الاعتراض.

وحكم القاضي على المتهم السادس بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه وعلى المتهم الثامن بالسجن 3 سنوات، وعلى المتهم الثالث بالسجن لمدة أربع سنوات، وعلى المتهم التاسع عشر بالسجن لمدة سنتين ومثله المتهم العشرون، وحكم على المتهم الثاني والعشرين بالسجن لمدة ثلاث، وعلى المتهم الخامس والعشرين بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، وعلى المتهم السابع والعشرين بالسجن لمدة ستة أشهر فيما حكم على المتهم التاسع والعشرين بالسجن لمدة عشرة أشهر، وعلى المتهم الثاني والثلاثين بالسجن لمدة سنة وعلى المتهم الخامس والثلاثين بالسجن لمدة تسع سنوات مع غرامة قدرها خمسة آلاف ريال وعلى المتهم السادس والثلاثين بالسجن لمدة سنة وعلى المتهم السابع والثلاثين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى المتهم الرابع والأربعين بالسجن لمدة سنتين وشهرين وعلى المتهم السابع والأربعين بالسجن لمدة سنتين وشهرين.

