صورة.. وأصل !

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* السائق السعودي يلتزم بتعليمات القيادة الآمنة فلا تجاوزات ولا سرعة ولا قطع للإشارات!

* الجمهور الرياضي يشجع دون تعصب، وفي نهاية المباراة يصفق للفريق الفائز!

* تزدهر مواقع التواصل الاجتماعي بأساليب الحوار البناء وتقبل الآراء واحترام الآخرين كلٌ وفق فكره!

* موظفو القطاع الخاص يعيشون في رفاهية، المرتب يكفي والتعامل ممتاز وساعات العمل قليلة وزيادة سنوية وإجازة يومين.

* كافة الطلاب السعوديين في الجامعات والموظفين في القطاعين العام والخاص يذهبون لجامعاتهم وأعمالهم عبر شبكة مواصلات جماعية حديثة ومتطورة ممتدة داخل شوارع كافة المدن!

* المراجع لدينا ..لا يتعامل بالأوراق والمعاريض بل يتم إجراء كافة معاملاته عن طريق التعاملات الإلكترونية!

* جامعاتنا بدأت في خطوات تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل بالتجديد بمخرجاتها وطرق تعليمها المباشر في الميدان!

* الموظفون السعوديون في كافة الدوائر الحكومية يتعاملون بالنظام في كل تعاملاتهم!

أصل:

* السائق السعودي عبارة عن مجموعة أخطاء لن تنتهي الا بقانون صارم يردعه عن سلوكياته الخاطئة في القيادة !

* المشجع السعودي يشجع بتعصب دون مراعاة الأخلاق الرياضية واحترام الخصم والجمهور المنافس.

* من ليس معي فهو ضدي، هذه العبارة هي شعار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي سبب الشتائم في تويتر!

* غالبية موظفي قطاعنا الخاص، رواتبهم لا تتجاوز 3000 ريال، وتعاملات كثير من الإدارات سيئة، وإجازة يوم واحد دون زيادات ولا بدلات ولا حتى ترقيات!

* شبكة المواصلات الجماعية المتطورة.. تُذكّرني بالمثل الذي يقول: نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا. فهناك تصريحات دون أن نرى شيئاً على أرض الواقع!

* لازالت كثير من جامعتنا وكلياتنا تعيش حالة من التخبط في مخرجاتها، حيث تهتم بحشو رؤوس طلابها بكتب أُلِّفت قبل مئات السنين لا تفيدهم في الوقت الحالي ولا تتناسب مخرجاتها مع سوق العمل؟

* النظام في بعض دوائرنا الحكومية يُطبَّق على فئات دون أخرى، وحسب الواسطة تمشي معاملتك!.



*نقلا عن "المدينة" السعودية