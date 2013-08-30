قطان: 373 مليون دولار إجمالي مساعدات السعودية لسوريا

أعلن السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إجمالي مساعدات المملكة الإنسانية للاجئين السوريين بلغت 373 مليوناً و30 ألف دولار أميركي.

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، تضمنت المساعدات 100 مليون دولار مساعدات عينية للائتلاف السوري، و80 مليون دولار تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف أن مساعدات المملكة شملت أيضاً 183 مليوناً و30 ألف دولار تبرعات نقدية وعينية، تم جمعها من خلال الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، إضافة إلى 10 ملايين دولار عبارة عن بطانيات وبسط وخيام لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن.