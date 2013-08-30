مقتطفات الجمعة

* تكتظ المراكز الرئيسية لأغلب الصحف المحلية بالمحررين.. على الرغم من كون الميدان هو المحرك الرئيس لأغلب ما ينشر فيها. هل نستغرب بعد ذلك كثرة الصراعات داخل تلك المراكز؟!

* يقول: "تناولت الغداء في أحد مطاعم جدة فوجدت فرقا في سعر الوجبة التي تناولتها قبل أسبوع بعشرة ريالات.. فقال مدير المطعم: دفعنا مليون ريال لمكتب العمل وكل هذه الزيادات في الرسوم نعوضها بهذه الطريقة.. يقول اتصلت بفرع وزارة التجارة ولا حس ولا خبر"!

* لست خبيراً جيولوجياً لكنني أعتقد أن سهولة الترخيص لمصانع المياه الصحية يستنزف المياه الجوفية ويضعف المنافسة ويقلل الجودة، وكالعادة المواطن لا يستفيد، فالإنتاج مخصص للتصدير!

* قارئ يسألني: ألا تظن أن سنترالات إدارات التربية والتعليم - رجال ونساء - وجودها كعدمها؟ أنا لا أظن طال عمرك.. أنا أعتقد!

* قارئ يسأل: لماذا لا تتحدثون عن قطع غيار السيارات التجارية.. نحن نقبل التجاري والمقلد في كل شيء لكن قبوله في صيانة السيارات خطر للغاية؟! وجه سؤالك لمدير الجمارك ولوزير التجارة!

* آمنا بالله، هناك مشروع نقل عام في الرياض.. لكن هل يبرر ذلك رفض منح سائقي النقل العام رخصا جديدة لمركبات جديدة عوضاً عن هذه الباصات الرديئة التي تجوب شارع العليا العام؟!

* أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أطلق مشروع النقل الحي والمباشر بالصوت والصورة بين الإمارة والمحافظات.. هذا المشروع الحضاري يختصر الكثير من الوقت والجهد.. الذي أتمناه من الأمير أن يعمد لتنفيذ مشروع آخر يربط الإمارة بمشاريع المنطقة الشرقية - وخاصة مشاريع الطرق - حتى يعرف المعاناة الحقيقية للناس لحظة بلحظة.

نقلا عن صحيفة "الوطن"