وزارة الحج تعتمد الخطة التشغيلية لموسم حج 2013

اعتمد معالي وزير الحج، الدكتور بندر حجار، الخطة التشغيلية للمؤسسة الأهلية للأدلاء لموسم حج 2013م (1434هـ) بعد مناقشتها بمقر المؤسسة، بحضور وكيل وزارة الحج حاتم قاضي، ومدير فرع وزارة الحج بالمدينة محمد البيجاوي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء.

ووفقاً لما ذكرت صحيفة "المدينة"، أشاد وزير الحج بالخطوات التطويرية التي يشهدها الأدلاء في تقديم خدماتها، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود والتوجه للتقنية بشكل كامل لإنهاء جميع إجراءات خدمة الحجاج الكرام وصولاً لتطلعات القيادة الكريمة الرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.

وبدأ بمناقشة الخطة التشغيلية التي حدد لها نطاق زمني يبدأ من15 شوال 1434هـ إلى 20 محرم 1435هـ، فيما تقدم الخدمة من خلال 14 مكتب خدمة ميدانية، و10 مكاتب للقطاعات، و3 مراكز للاستقبال، و4 مراكز إرشاد، فيما يتوقع ألا يزيد عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة هذا العام على أكثر من مليون و600 ألف في العام الفائت، إلى أكثر من مليون و286 ألفاً في هذا العام.

وبعد مناقشة آليات التنفيذ تم اعتماد الخطة التي ستباشر المؤسسة تنفيذها فور اعتمادها. وفي ختام الاجتماع دشن معالي وزير الحج البوابة الإلكترونية المطورة للمؤسسة الأهلية للأدلاء.