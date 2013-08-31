5 ملايين طالب وطالبة بالسعودية يستعدون للعام الدراسي

يستقر أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة صباح يوم الأحد القادم، على مقاعد دراستهم، ويبدأون عاماً دراسياً جديداً، وزارة التربية والتعليم، بدأت العمل منذ نهاية الفصل الدراسي المنصرم، ووجهت جميع منسوبيها من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات في التعليم العام، عبر خطة واستراتيجية تضمن بيئة تعليمية تربوية مثلى.

أمين عام إدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد بن غيّاض الغيّاض، أوضح في تصريح له، أن "عدد طلبة التعليم العام في المملكة وفق الإحصاءات الأخيرة للوزارة بلغ 498, 187, 5 طالبا وطالبة، منهم 319, 628, 2 طالبا، و179, 559, 2 طالبة.

وأوضح في تصريحه، أن "الطلاب وزعوا على مرحلة رياض الأطفال بواقع 422, 141 طالبًا وطالبة، و 744, 530, 2 طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية، و 029, 212, 1 طالباً وطالبة في المرحلة المتوسطة، و205, 226, 1 طلاب وطالبات في المرحلة الثانوية، و439, 27 طالبًا وطالبة في أقسام التربية الخاصة، إضافة إلى 659, 49 طالبًا وطالبة في برنامج تعليم الكبار.

مقررات خاصة للمكفوفين

وأفاد أن "111, 501 معلما ومعلمة، سيكونون في استقبال الطلبة والطالبات في عامهم الدراسي الجديد منهم 655, 236 معلما، و456, 264 معلمة، وفرت لهم الوسائل التعليمية الحديثة للقيام بواجبهم تجاه الطلاب، موزعين على 749, 34 مدرسة، منها 710, 18 مدارس للبنات، و039, 16 مدرسة للبنين.

وأكد الدكتور الغيّاض، أن "وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها السنوية المعتادة لاستقبال العام الدراسي الجديد منذ فترة طويلة، من خلال خطط استراتيجية عملت على المتابعة تربوياً وتعليمياً وإدارياً وفنياً وفق مجموعة من المحاور، بهدف ضمان سير العملية التربوية بشكل منتظم".

وقال: "الوزارة اعتمدت خطة تتضمن حزمة من البرامج تنفذ في بداية العام الدراسي منها استقبال المعلمين والمعلمات الجدد، واستقبال الطلاب في الصف الأول ابتدائي (الأسبوع التمهيدي) والأول المتوسط، والأول الثانوي، وعقد برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة".

اما بالنسبة للمقررات الدراسية، أوضح الدكتور الغياض، أنه "جرى تزويد إدارات التربية والتعليم بجميع المقررات الدراسية، ووزعت على مدارس مراحل التعليم العام للبنين والبنات، والتربية الخاصة، وتعليم الكبار والكبيرات"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على طباعة المقررات المدرسية التي تدرس في التعليم العام للمكفوفين بطريقة "برايل" لأول مرة.

التخطيط والتطوير

من جانبه أكد إبراهيم بن عبدالله المسند مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض، أن "الإدارة أنهت تجهيز 415 مدرسة من مدارس البنين والبنات بالرياض، استعدادا لاستقبال قرابة مليون طالب وطالبة، منها (55) ثانوية يطبق فيها نظام المقررات، بإجمالي عدد فصول بلغ 1500 فصل، كما جهزت 120 غرفة للمعلمين والمعلمات في (60) مدرسة للمعلمين و(60) مدرسة للمعلمات".

وأشار المسند، إلى أن "المدارس ستكون هذا العام هي المسؤولة عن أمور النظافة التي تخصها، في خطوة تهدف إلى سرعة وسهولة التعامل مع عمال النظافة، متى ما ارتأت المدرسة تغيرهم أو تجديد التعاقد معهم".

وأضاف مدير التجهيزات المدرسية بإدارة التربية والتعليم بالرياض الدكتور فهد بن عبدالله العيسى، أنهم "بصدد افتتاح (43) فصلاً من فصول صعوبات التعلم وتجهيز جميع المدارس المحدثة باحتياجاتها من الأثاث المدرسي والمستلزمات التعليمية، وتجهيز (15) روضة بالأثاث اللازم لها وتزويد مدارس المنطقة بـ (1250) سبورة ذكية ومتطلباتها، وتزويد مدارس المنطقة بعدد لا يقل عن (3000) مكتب إداري تلبية لاحتياجات المدارس بعد التشكيلات المدرسية الأخيرة، كما يجري العمل على توفير كمية من الأثاث المدرسي حسب ما يسمح به البند لتوزيعها على المدارس المحتاجة".

بدورها أنهت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة كافة استعداداتها لاستقبال(291021) طالباً وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد، وأوضح الدكتور ناصر بن عبدالله العبد الكريم، أن " لجنة الاستعداد للعام الدراسي بتعليم المنطقة قد أكملت مهامها في المتابعة والوقوف على جاهزية جميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة"، منوها بما تحقق لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة من إنجازات خلال العام الدراسي المنصرم.

وأكد الدكتور العبد الكريم، على "أهمية دور الإدارات المعنية بالتخطيط المدرسي والمباني والخدمات والتجهيزات المدرسية، وإدارة القبول والاختبارات وشؤون المعلمين، وكذلك إدارة التخطيط والتطوير، ومتابعتهم لما أُعد من تقارير وما نفذ من مهام، لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد بالمنطقة".

وأبان العبد الكريم، أن "عدد المشاريع التعليمية الجديدة الجاري تنفيذها بالمنطقة (99) مشروعا تعليميا، فيما بلغ عدد المشاريع المستلمة (14) مشروعا، كما بلغت عدد عمليات الترميم والتأهيل والإضافات والصيانة (37) مشروعاً، في حين يبلغ عدد المدارس المحدثة بالمنطقة (35) مدرسة، منها (15) مدرسة للبنين و(20) مدرسة للبنات".

وأفاد مدير عام التربية والتعليم بالمدينة المنورة أن (13278) معلماً، و(15153) معلمةً سيقدمون هذا العام المقررات الدراسية لـ(291021) طالباً وطالبة.