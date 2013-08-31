السعودية تسيّر رحلاتها الجوية لإغاثة متضرري السودان

تواصل الحملة السعودية لإغاثة متضرري الفيضانات في السودان، تسيير رحلاتها الجوية، التي بدأت أولى طائراتها في الوصول، الخميس، وكان في استقبالها السفير السعودي لدى السودان، فيصل بن حامد معلا، والمدير التنفيذي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، محمد بن عبدالله الشمراني، وممثلون عن وزارة الداخلية السودانية، ومفوضية العون الإنساني، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، وهيئة الدفاع المدني.

وقال السفير معلا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بعد تسليم الشحنة للحكومة السودانية: "استقبلنا الطائرة الأولى من أصل ثماني طائرات تصل تباعاً، تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين لمساعدة منكوبي السيول والأمطار، وتحوي المساعدات مواد إيواء وأغذية وأدوية، إلى جانب السعي لإعادة حفر الآبار التي تأثرت بالسيول والأمطار"، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الحياة".

وأكد معلا أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين تقدير للشعب السوداني الذي يكنّ له الملك عبدالله كل تقدير واحترام، مشيراً إلى أن هذا هو موقف المملكة الدائم الذي دأبت عليه في الملمات والمحن.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من نصف مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات التي ضربت السودان منذ مطلع آب/أغسطس الجاري.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نقلاً عن أرقام نشرتها الحكومة، إن "حوالي 574540 شخصاً تضرروا" جراء الفيضانات.

وارتفع عدد ضحايا الفيضانات مع هطول أمطار موسمية جديدة. وقالت الحكومة إن حوالي 50 شخصاً قضوا في الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وكانت الخرطوم ومنطقتها الأكثر تضرراً مع 180 ألف شخص، حسب ما أعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الذي اعتبر أن هذه الفيضانات هي الأسوأ التي تشهدها العاصمة منذ 25 عاماً.

وحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن الفيضانات أصابت أيضاً حوالي نصف ولايات البلاد، مثل النيل الأزرق التي تشهد حرباً، حيث تضرر أكثر من 125 ألف شخص.

وذكر المركز السوداني للإعلام التابع للحكومة السودانية أن أمطاراً غزيرة هطلت على النيل الأزرق الاثنين.