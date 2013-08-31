تقرير التعليم.. وقراراته

من أهم التقارير الصحافية التي قرأتها مؤخراً، ما نشرته جريدة المدينة من استعراض تقرير لوزارة التربية والتعليم، كشف عن عدد من الحلول لمواجهة الصعوبات التي تلاحق التعليم الأهلي في المملكة، من خلال تحويل أجزاء من التعليم العام إلى مؤسسات التعليم الأهلي (الخصخصة)، بتحويل افتتاح المدارس الحكومية في بعض الأحياء الجديدة إلى منشآت أهلية للتعليم، تتولى وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ مقطوع أو محدود عن كل طالب يتم إلحاقه بهذه المدارس، وفق نظام شراء المقاعد أو السندات التعليمية.

وتضمنت الحلول أيضاً تجميع بعض المدارس المتفرقة في القرى والهجر، التي تقع في نطاق عمراني في مكان واحد، وتكليف القطاع الخاص بتوفير مدرسة مناسبة تستوعب جميع طلاب هذه القرى والهجر، مقابل مبالغ مالية مقطوعة أو محدودة عن كل طالب، على أن تقوم المدرسة بتوفير وسائل النقل المناسبة لهم، بالإضافة إلى إسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة إلى القطاع الخاص، وفقاً لمعدل الكلفة الحالية للطالب والطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة، والعمل على التوسع التدريجي وفقاً لنجاح التجربة. وفي السياق ذاته، طالبت وزارة التربية بتحديث الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتعليم الأهلي في الجهات الحكومية المعنية، بما يساعد في مرونتها، وأيضاً تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي مع المحافظة على جودته، وأيضاً إتاحة أراضي المخططات التعليمية التي يمكن أن تستغني عنها وزارة التربية والتعليم، من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص والمخصصة للمرافق التعليمية في المخططات العمرانية، لقطاع التعليم الأهلي لبنائها والاستفادة منها.

وجاء في تقرير الوزارة: «إن الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم الأهلي، وجود بعض النظم والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي، تعيق تطوره ونموه، وتتسبب في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه، ومنها ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها، وما يتعلق بالمعلمين والمعلمات ونظام السعودة، واشتراطات البلديات في المباني القائمة.

حسناً، أقرأ في التقرير كلاماً جميلاً نعرف أن تطبيقه صعب، لأن التركة ثقيلة، وأعرف أنه بالكلفة الحالية للطالب في المدارس الحكومية سيسيل لعاب القطاع الخاص، فيكفي أن نقسم مبلغ ميزانية الوزارة على عدد الطلاب، لنجد رقماً سيجعل المستثمرين من البرازيل يخفّون إلينا طلباً لهذه الفرصة الذهبية.

إصلاح التعليم أو تشجيعه، يتطلب إعادة هيكلة حقيقية، وأقصد بالحقيقية الصادقة التي لا تنفذ الرغبات، بل تنفذ الأهداف، فالتعليم الأهلي في غالبه نسخة مطورة ظاهرياً من التعليم الحكومي، بسبب العقليات التي تدير فعلياً، أو تلك التي تدير من خلف الكواليس. أولى خطوات خصخصة التعليم هي تمتعه بالحرية التي يطبقها الاقتصاد، وسيطبقها رجال الأعمال، وهي حرية المحتوى والممارسة والتسعير، وإخضاع منتجهم إلى طلب الناس، فيفرض الجيد نفسه من دون ضغط. وأجمل ما في التقرير أنه أوحى لي أن من حق العائلة التي لا تجد مقعداً في مدرسة أن تدفع الحكومة عنها رسوم الدراسة، مثلما تفعل نسبياً في القطاع الصحي، هنا سيتغير وجه التخطيط والتنفيذ في الوزارة. أما مشكلة العوائق من الجهات الأخرى، فالوزارة تطالب من هنا، لماذا لا ترفع رسمياً إلى مجلس الوزراء بمشروع يتضمن مطالباتها، ليأتي القرار شاملاً للجميع؟

*نقلا عن "الحياة" الطبعة السعودية

