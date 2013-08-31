قف – ممر أطفال

مضت سنين والوطن يُعاني مشكلة وقوف المركبات منذ بدء السنة الدراسية وحتى نهايتها. ونحن الآن نبدأ سنة دراسية والمعاناة كما هي، وفي فوضى الوقوف والانطلاق توجد مشكلات تحتاج إلى إعادة فحص. وقلما تذهب المركبة بالتلميذ أو التلميذة وتعود إلى المسكن بسلام، نتيجة تحاكّ أو تصادم عند الحضور أو الخروج وتتعطل المركبتان بانتظار خبراء تحديد المخطئ وكأن توصيل وإعادة التلاميذ إلى منازل أهلهم همّ لا يقل عن هم مصاريف الدراسة التي تقع على متن المواطن.

وارتاح أهل الكويت – وربما عند غيرهم – عندما دخلت إلى أسواق الخدمة المرورية شركات أهلية، يلجأ لها من لديهم مناسبة يرون أنه تعترض سبيل الجوار، فيستدعون تلك الشركات مسبقا لتقويم الوضع وتزويد صاحب المناسبة برجال مؤهلين يستلمون المركبة ويأخذونها إلى مكان آمن ويُحضّرونها عند خروج أصحابها بموجب أرقام . وهم بهذا يقدمون الخدمة للزائر مجانا، أي على عقد مع صاحب المناسبة. وانتشرت تلك العادة وأحبها الناس مثل ما انتشر عندنا استدعاء "صبابين" للمناسبات المنزلية.

خدمات كهذه – في رأيي – تُشغل أيدي عاملة وتُعطي جرعات من الذوق والنظام لمستقبل الخدمة ومُقدّمها.

ستستمرون في ملاحظة فوضى الوقوف أمام مدارس البنات، والحارس أو البواب يقبع عند باب المدرسة مبتعداً بقدر الإمكان عن التيارات الهوائية (شتاء) وقد التف بعباءته الصوفية. لا تعنيه مسألة التدافع - أقصد تدافع سائقي السيارات - للوصول إلى أقرب نقطة. ناسياً أيضاً الوقوف المزدوج الذي يتسبب في الحوادث - أقصد حوادث الدهس - نتيجة العجلة والرجوع إلى الوراء، ومحاولة الخروج من صف الانتظار.

كل هذه ليست مظاهر غير حضارية فحسب، بل أستطيع القول إنها من المآسي اليومية.

يقول الفرّاش، أو البوّاب، إنه مسؤول عن الباب دخولاً وخروجاً. ولم يُكلَّف بتنظيم السير أو على الأقل محاولة منع الحوادث. هو على حق. لكن المشكلة كل يوم تتسع، ولم نعد نسمع إلا الحديث عن كل ما تعرض له الصغار من مصاعب في أول صباح أيامهم الدراسية.

وفي المدن والقرى البريطانية شاهدتُ نساء متقاعدات يعملن فقط وقت الدخول والانصراف ويحملن لافتة واضحة كُتب عليها عبارة STOP . Children crossing قف.. أطفال يعبرون.

وربما بدا لأي مسؤول يرى فى سلامة الناس وراحتهم الإنجاز المحسوس، التفكير بالخروج من تلك الدائرة المغلقة والبدء في البحث عن أفكار لأن المشكلة تكبر وتستعصي على مر الأيام.

وهذه الأفكار-متى وجدت- سوف تجنبنا المشكلات المرهقة، والمواجهات الاجتماعية الكثيرة والتي لا نحتاج إلى المزيد منها..



*نقلا عن "الرياض" السعودية