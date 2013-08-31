نظام إلكتروني لتسريع الإنقاذ في حرائق المنازل بالسعودية

تعكف المديرية العامة للدفاع المدني على تطبيق نظام إلكتروني يربط عملياتها بالمنازل، يتم بموجبه الاتصال المباشر مع عمليات الدفاع في حال نشوب حرائق، وذلك بعد أن تم تطبيق المشروع فعلياً في مكة المكرمة، استعدادا لتنفيذه في بقية مناطق المملكة قريباً.

أوضح ذلك لـ"الوطن" مصدر مطلع داخل المديرية، مبيناً أن هذا النظام يتيح الاتصال المباشر بعمليات الدفاع المدني في حال نشوب أي حريق في المنازل مما يوفر على رجال الدفاع المدني الوقت والجهد وسرعة الاستجابة، إضافة إلى ارتباطه المباشر بالعمليات مما يمكن فرق الدفاع من الوصول إلى الموقع المتضرر في أسرع وقت ممكن لاحتواء الحريق والحد من الخسائر التي قد يخلفه الحادث في الممتلكات.

وبين المصدر أن هذا النظام بدأ تطبيقه فعلياً في مكة المكرمة، على أن يتم تنفيذه قريبا في بقية مناطق المملكة، وذلك تماشياً مع سلسلة الخطوات التطويرية التي تنفذها المديرية بشكل عام على فروعها وإداراتها بداية بتطبيق نظام تتبع المركبات الذي بدأ كتجربة أولى في شهر رمضان الماضي على 40 آلية من آليات الدفاع المدني، ويتيح إمكانية متابعة حركة الفرق الميدانية آلياً وتوجيهها لمواقع الحوادث عن طريق الخرائط الجغرافية، بالتنسيق مع شركات الاتصال المختلفة في المملكة.

يذكر أن مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري صرح لـ"الوطن" في وقت سابق أن إدارته ستفتح فروعاً جديدة للدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة، وقال "سنبدأ بمرحلة جديدة، وهي افتتاح فروع لا أستطيع الحديث عنها إلا بعد أن تنتهي، وستشمل جميع مناطق المملكة".

ولفت مدير عام الدفاع المدني إلى أن خطة توزيع أفراد الدفاع المدني الملتحقين بالعمل في الجهاز، تتركز في عدة محاور، منها استحداث وحدات ميدانية جديدة يتم تشغيلها بالكامل من الخريجين الجدد، بالإضافة إلى سد النقص في بعض الوحدات والمراكز بما يحقق الاستغلال الأمثل لقدرات هذه العناصر الشابة ومتابعة تطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم العملية بما يحقق الأهداف المنشودة.