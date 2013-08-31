6:30 صباحاً الموعد الجديد للطابور الصباحي بالرياض

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم، بمنطقة الرياض تقديم موعد الدراسة بمدارس التعليم العام للبنين والبنات بمدينة الرياض إلى الساعة 6:30 صباحا بدلا من 6:45، وتطبيق ذلك بدءا من دوام يوم الأحد 9 / 11 / 1434هـ .

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن عبد الله المسند، أن "تقديم الموعد يأتي حرصا من الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم على الإسهام في التخفيف من الازدحام الذي تواجهه طرق مدينة الرياض".

ودعا المسند، جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والأهلية بمدينة الرياض إلى تطبيق النظام الجديد، بحيث يبدأ الطابور الصباحي الساعة 6:30 دقيقة، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 6:45 دقيقة، مهيباً بجميع المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات التعاون والالتزام بالدوام الجديد.

وأوضح المسند، أن "تأجيل العمل بتقديم موعد الدراسة إلى أسبوعين من بدء العام الدراسي الجديد يأتي من أجل التنسيق مع الشركات والمؤسسات المسؤولة عن نقل الطلاب والطالبات وشركات النظافة وتعديل الجرس الإلكتروني للحصص في المدارس وما يرتبط بذلك من أمور".

وأكد المسند على أهمية تعاون قائدي المركبات مع رجال المرور، والتقيد بالأنظمة والقواعد المرورية من حيث الالتزام بالمسار الصحيح، وتجنب الوقوف الخاطئ خاصة بالقرب من المدارس والمؤسسات التعليمية، وتجنب السرعة في القيادة، وارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة.