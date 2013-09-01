القبض على مسلح سطا على صيدلية في الرياض

نجحت شرطة منطقة الرياض خلال فترة وجيزة في الإيقاع بأحد الجناة في العقد الثاني من العمر، نفذ عملية سطو مسلح على إحدى الصيدليات واستولى على مبلغ من المال بعد إطلاق النار داخلها وإشهار السلاح على مواطنين.

ووفقا لصحيفة "الوطن"، أوضحت الشرطة في بيان صحافي لها، "أن مركز شرطة السويدي وشبرا تلقى بلاغاً من أحد الوافدين يعمل بإحدى الصيدليات بحي السويدي عن حضور شخص لا يعرفه في العقد الثاني من العمر، وأشهر مسدساً في وجهه وأطلق طلقتين داخل الصيدلية، ثم استولى على مبلغ 2000 ريال وفر في سيارة هونداي إكسنت بيضاء لم يتعرف على رقم لوحتها".

وأضافت أن المركز ذاته تلقى بلاغاً في اليوم نفسه من حارس أمن في شركة يفيد فيه عن مشاهدته لـ"سيارة هونداي إكسنت بيضاء تصطدم بسيارة أخرى متوقفة قرب مقر الشركة التي يعمل بها، وعند حضوره للموقع أشهر السائق مسدساً في وجهه ثم لاذ بالفرار". وأفاد بلاغ ثالث، من مواطن، عن قيام سائق تلك السيارة بإشهار مسدسه في وجهه أثناء سيره بمركبته في الحي نفسه.

وبينت الشرطة أن وحدة البحث والتحري بمركز السويدي وشبرا قامت بالربط بين تلك البلاغات وتمكنت من الإيقاع بالجاني بعد تحريات وبحث سريع، اعترف خلاله الجاني بجرائمه وتعرّف المجني عليهم عليه، مشيرة إلى أن الجاني يخضع حالياً للتحقيق توطئة لإحالته إلى الجهة القضائية المختصة.