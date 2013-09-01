المدارس العالمية تلقى إقبالا متزايدا من طلاب السعودية

بات الطريق إلى المدارس غير المحلية مفتوحاً أمام الطلبة السعوديين بداية هذا الموسم الذي بدأ ومعه قرار جديد لوزارة التربية والتعليم ينصّ على السماح للمواطنين بالالتحاق بمدارس لا تعتمد العربية إلا في منهج الدين ومواد اللغة العربية، ويوجد في السعودية 34 مدرسة يطلق عليها المدارس العالمية.

من جانبه تحدث خالد الخضير، وهو مدير مدارس تربية، عن إقبال الأسر السعودية على المدارس الأجنبية التي باتت تواجه ضغطاً كبيراً، حيث يجب أن يقوم الطالب بالحجز مسبقاً ليحصل على مكان له.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بالمعايير العلمية والتربوية في أنظمة المدارس الأجنبية.



وتحدثت الأستاذة عروبة، مشرف تعليم عالمي، عن التقيد بالعادات والتقاليد وأن المجتمع بدأ يعرف بأهمية ووعي هذا النوع من التعليم الذي يدرب الطفل على اللغة الإنجليزية منذ الصغر.



ويعتبر المنهجان البريطاني والأميركي الأكثر اعتمادا ً في مرحلة ازدياد هذا النوع من التعليم والذي تلقـت الوزارة طلباتٍ تتجاوز 100 مدرسة خاصة محلية، لتتحوّل إلى مدرسة خاصة دولية.