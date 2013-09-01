برنامج رقابي يقيس سلامة الأغذية في المنشآت الغذائية

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب أمس، برنامجاً رقابياً استرشادياً متكاملاً لتفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، وتوحيد الإجراءات المتخذة من الأمانات والبلديات في متابعة التزام جميع المنشآت الغذائية والمحال المتعلقة بالصحة العامة بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية المقررة، سواء في مباني هذه المنشآت أم شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.

ووفقا لصحيفة "الحياة"، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حمد العمر، "أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر تعليماته بتطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الذي تم إعداده من وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات.

مبيناً أن البرنامج أعد على ضوء تقويم شامل لحملات الرقابة الصحية المكثفة التي تم تنفيذها منذ بداية صيف هذا العام، ومنها تجربة أمانة منطقة الرياض، وتحليل دقيق لنتائج هذه الحملات وآثارها الإيجابية في حماية صحة المستهلك.

وقال العمر: "إن البرنامج بحث مدى تأثر أصحاب المحال والمنشآت الغذائية والعاملين فيها بهذه الحملات الرقابية، من خلال دراسات تفصيلية قامت بها الأمانات لهذه الحملات في كل منطقة، تضمنت استطلاع آراء ومقترحات أصحاب المطاعم ومحال بيع المنتجات الغذائية أنفسهم وبما يتناسب مع تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات وكذلك حجم وعدد البلديات الذي يصل عددها إلى 285 بلدية".

وأشار، إلى أن البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده يمثل آلية متكاملة لتفعيل الرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومرجعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على منشآت بيع وتوزيع الغذاء كافة حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

وأكد حرص الوزارة في خطة إعدادها للبرنامج الرقابي على معرفة آراء ومقترحات جميع الجهات المعنية في الأمانات والبلديات والمستثمرين في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية.

وأفاد العمر، بأن البرنامج الرقابي الشامل يتضمن قيام الأمانات بتنفيذ خمس حملات للرقابة الصحية على مدار العام في مواعيد محددة بداية فصل الشتاء وقبل قدوم الصيف ومنتصف الصيف وقبيل دخول شهر رمضان وقبل موسم الحج بهدف تكثيف وإحكام واستمرارية عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الصحية بحيث يظهر أثرها في ضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي وازدياد ثقة المستهلك في ما يقدم لهم من غذاء آمن وصحي.

وأضاف العمر، "البرنامج يتضمن الإجراءات الإرشادية كافة لوقاية المستهلكين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء والتحقق من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة لتأمين إمداد غذائي سليم معروض بأمانة لحماية المستهلكين، والمحافظة على المواد الغذائية وحمايتها من التدهور والتلوث والارتقاء بالخدمات المقدمة من هذه المنشآت من خلال توفير الغذاء الآمن والصالح للاستهلاك الآدمي والحد من الملوثات بمختلف أنواعها".