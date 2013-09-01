تضخيم مضلل

نسمع عن التضخم المالي، ونعتبره خسارة، لأن نفس المبلغ ينكمش من الداخل، فلا تستطيع أن تشتري به كما كنت في السابق، يعني المبلغ فقد قيمته بسبب ارتفاع أسعار السلع، وهناك تضخم رقمي، بعض الأرقام متوازية، ولكنها تجمع متتالية، وتسبب تضليلًا في المعنى، مثل قولك: أنا وفضيلة إمام المسجد، نحفظ القرآن الكريم، قد يتبادر للذهن، أنك وإمام المسجد تحفظان كتاب الله، والمعنى الحقيقي أنني أحفظ عشر سور، وهو يحفظ الباقي، وهناك تضخم وصفي، يعني هناك أرقام تُذكر لتفصيل أرقام مجملة، فلا يصح أن يُعاد جمعها مع الأصل، لأنها تكرار.

مثل ذلك، تضخيم تصريحات مجلس الشورى، عندما نقول: أصدر المجلس خلال الأشهر الأربعة الأولى من دورته الحالية 82 قرارًا، كما أصدر 9 قرارات بتكوين لجان خاصة لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة على المجلس، تضمنت 207 توصية منها 160 على التقارير السنوية للجهات الحكومية، و30 توصية على موضوعات الأنظمة واللوائح، و17 توصية على موضوعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما أقر المجلس خلال الفترة ذاتها 19 توصية إضافية من أصل 69 توصية إضافية تقدم بها الأعضاء عند مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وحازت التقارير الحكومية خلال الأشهر الأولى على غالبية مداخلات الأعضاء بواقع 717 مداخلة من أصل 985 مداخلة بينها 210 مداخلات على موضوعات الأنظمة واللوائح المنتهية و35 مداخلة على موضوعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتهية و23 مداخلة لموضوعات أخرى.

باقي كمان تعدّوا لنا كم عدد كلمات المناقشة في كل مداخلة؟ وكم حرف جرّ فيها؟ يا جماعة: المداخلات، ليست إضافة، بل هي جزء من المناقشة، والتوصيات، هي جزء من المناقشة، والتوصيات الإضافية، هي جزء من المناقشة، يعني كل هذه الأرقام والإحصائيات لا معنى لها، فقط قولوا هناك 82 قرارًا صدرت من المجلس وكفى، وهي نفسها لا يعني أنها 82 نظامًا، أو تعديلًا، بل إجمالي قرارات صدرت لتقارير الجهات الحكومية، ومناقشة الأنظمة، وقد يحظى التقرير الواحد بخمس أو ست قرارات، يعني في نهاية المطاف ما صدر عن المجلس لا يتعدى مناقشة عدد لا يتجاوز أصابع اليد من التقارير والأنظمة، والتضخيم وصفي.



*نقلاً عن "المدينة"