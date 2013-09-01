تعاون حكومي لفحص مهن العمالة المتخصصة في السعودية

كشفت الغرفة التجارية في الرياض، عن تحالف ثلاثي بين وزارة العمل، وهيئة المواصفات والمقاييس، والغرف التجارية في المملكة، لفحص واختبار مهن جميع العمالة المتخصصة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، تتمثل هذه التخصصات في المبيعات، الميكانيكا، الدهان، السباكة وغيرها قبل دخولها البلاد.

وأكدت غرفة الرياض، أن هناك إغراقا في محلات السباكة، والصيانة المنزلية، وتوجها لتوسيع خدمات الشركات المتخصصة التي يملكها ويديرها سعوديون لتشغيل العمالة بشكل نظامي.

وحول أسعار هذه الشركات التي اشتكى منها المواطنون والمقيمون، أفادت، أنه يجب التركيز على النوعية والجودة، إضافة إلى أن الأسعار لا يمكن السيطرة عليها في أي بلد كان، مشيرة إلى أن عددا من العوامل تسببت في ارتفاع الأسعار.

من جانبه قال عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة سعيد الغامدي: "إن الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات تقوم حاليا بالإشراف على اختيار عمالتها بنفسها، كما أن صاحب العمل يحرص على أن يختار العمال بنفسه".

وعن التحالف الثلاثي لكل من وزارة العمل، وهيئة المواصفات والمقاييس، والغرف التجارية لفحص واختبار العمالة، قال: "إن الأمر لم يطبق بعد، مستبعدا تطبيقه لكون الشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال حريصون على اختبار العمالة قبل مجيئها"، مبينا أنه في حال استقدام عمالة غير كفؤة، فإن المتضرر الأول سيكون صاحب العمل، والشركات المستقدمة للعمل لديها.

وأضاف، أن الحاجة لا تتوقف على عامل سباكة أو دهان أو ميكانيكي. فبالمنطق لا يمكن لصاحب المنشأة تشويه سمعة منشأته بسبب عامل غير مختص، ولكن المشكلة تكمن في ادعاء العامل نفسه بأنه يجيد تلك الأعمال، والمشكلة تقع على جهات المراقبة الداخلية للتأكد من عدم وجود عمالة تفتتح محلات بلا تصاريح، وتدعي خبرتها في مثل هذه المهن.