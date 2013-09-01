عقوبات للمدارس التي تحجز ملفات الطلاب بسبب الرسوم

حذرت وزارة التربية والتعليم بالسعودية من ربط الوثائق الدراسية للطلاب بتسديد الرسوم الدراسية المتعلقة بدراستهم خلال العام الدراسي المنصرم، ورفض بعض المدارس نقل هؤلاء لمدارس جديدة عن طريق حجز ملفات الطلاب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم، محمد الدخيني، لـ"العربية.نت" أن الوزارة أكدت في تعميم لها على إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق بعدم نظامية هذا التصرف الذي يهدد مستقبل الطلاب.

وأضاف: "التنظيمات القائمة لا تجيز حجز ملف الطالب أو عدم تسليمه نتائجه بسبب عدم سداده الرسوم الدراسية. يمكن للمدرسة المطالبة بالمستحقات لدى الجهات المختصة دون إلحاق أي أذى تربوي أو نفسي بالطلاب"، كاشفاً أنه "يتم العمل حاليا على تنظيم عملية السداد وفق خطوات عملية دون الإضرار بأي طرف".

وكانت الوزارة أنذرت في وقت سابق مجموعة من المدارس الأهلية، عمدت إلى عدم تسليم بعض الطلاب أرقامهم السرية الخاصة بالاستعلام عن النتائج في برنامج "نور"، لعدم تسديدهم الرسوم. واعتبرت هذا التصرف مخالفاً لأنظمة الوزارة، موضحةً أن الأرقام السرية لبرنامج "نور" من حق الطلاب وأولياء الأمور.

يذكر أنه، وقبيل نهاية العام الدراسي الماضي، طالب وزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله المدارس الأهلية بأن تعالج مشكلة التأخر عن السداد بالطرق النظامية الأخرى، أو عن طريق الجهات الحكومية المختصة. ولفت إلى أن مدير المدرسة هو المسؤول الأول والأخير عن تسليم الملفات أو كل ما يخص الطالب من شهادات أو نتائج أو أوراق ثبوتية دراسية.