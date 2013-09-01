وزارة الصحة توقع عقودا بـ3 مليارات ريال للبدء بمشاريعها

يوقع وزير الصحة السعودي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الأحد، بقاعة الاحتفالات بديوان الوزارة عقود مشاريع صحية قيمتها الإجمالية 3 مليارات ريال.

وأوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد بن محمد مرغلاني، مشيرًا إلى أن هذه العقود تشمل إنشاء مستشفيات، وكذلك الصيانة والنظافة والصيانة الطبية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إحلال وتطوير البنية التحتية وتجهيز وتأثيث طبي.

وأضاف مرغلاني أن "هذه العقود تأتي استكمالًا للمشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار جهودها لنشر المرافق الصحية في مناطق ومحافظات المملكة كافة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الكرام، وسعياً منها لخدمة المريض وكسب رضاه، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويلبي احتياجات المواطنين الصحية".

وأكد حرص الوزارة على تطوير خدماتها والارتقاء بمشاريعها الصحية لتتناسب مع طموح خطتها الاستراتيجية، وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، الذي يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والمساواة في توزيع الخدمات الصحية، وسهولة الوصول إليها والحصول عليها.