"التجارة" تصادر أكثر من 400 سلعة غذائية منتهية الصلاحية

صادرت وزارة التجارة والصناعة من أسواق الجوف أكثر من 400 سلعة غذائية واستهلاكية, وذلك بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها، ومخالفتها لنظام المواصفات والمقاييس السعودية، والبيانات التجارية، إلى جانب أن بعضها حملت عبارات تضليلية للمستهلكين، حيث تم تحرير مخالفات فورية على بعض المحال المخالفة، واستدعاء عدد منهم للتحقيق في مقر الوزارة.

وكانت السلع التي تمت مصادرتها وإتلافها فيما بعد معروضة للبيع أمام المستهلكين، فيما اتضح أن بعضا من المواد الغذائية تضررت بفعل سوء التخزين، وباتت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشملت تلك السلع، مواد غذائية عبارة عن مرطبات وعسل وألبان، ومياه زمزم، إضافة إلى مواد كهربائية، وإطارات مستعملة، و زيوت محركات، ومستحضرات تجميل.

وجاء ذلك خلال الجولات التي قامت بها فرق الرقابة خلال الفترة الماضية على عدد من الأسواق التجارية في المنطقة، للتحقق من جودة السلع المعروضة، ومباشرة بلاغات المستهلكين، والحد من وجود أي تلاعب.

وقد تم استدعاء المخالفين للتحقيق معهم، وإحالتهم للجهة المختصة لإيقاع العقوبات المقررة.

وتشدد وزارة التجارة على أنها لن تتهاون مع من يتلاعب بصحة وسلامة المستهلك، أو من يعرض سلعا مغشوشة، أو لا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع، وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.

كما تؤكد على مواصلتها للجولات الرقابية على الأسواق, والمحال التجارية, والمستودعات, وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش و تحايل على المستهلكين.



