أرامكو السعودية تنتظر تسجيل 535 براءة اختراع باسمها

كشف رئيس أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح أن أرامكوا تنتظر تسجيل 535 براءة اختراع باسمها. وقال في تصريحات صحافية بمناسبة تنظيم معرض الابتكار السعودي 2013 في العاصمة الرياض، الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد، إن 260 براءة اختراع دولية مسجلة باسم أرامكو السعودية، كما يوجد للشركة 535 طلب تسجيل براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الدولي.

يذكر أن هذا المعرض يهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز الوعي بضرورة حماية الملكية الفكرية. ويسعى إلى تطوير مهارات التفكير الإبداعي لدى فئة الشباب في المملكة وتحفيزهم، من خلال عرض نماذج الابتكارات المتميزة. كما سيسعى المعرض إلى رفع الوعي لدى الأسر وأولياء الأمور بوسائل وأساليب تطوير المواهب المبكرة لدى الناشئة.

وسيتخلل المعرض خلال فترة انعقاده التي ستمتد خمسة أيام والتي سيشارك فيها 200 مخترع، حوالي 800 من الفعاليات المصاحبة، منها الثقافية، ومنها ورش العمل والمحاضرات التفاعلية، حيث توجه تلك الفعاليات اهتمامها بفئة الطلاب وأولياء الأمور والمخترعين والمبتكرين، ورواد الأعمال والباحثين، بالإضافة إلى المعاهد والشركات.