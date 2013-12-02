التجارة السعودية تغلق مصنعاً ينتج غذاء فاسداً في جدة

أغلقت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، مصنعاً لإنتاج المواد الغذائية في جدة (غرب المملكة)، بعد ضبط 30 ألف كيلو ذرة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومستوردة من الخارج، وتمت مصادرتها وإتلافها، مع استدعاء المسؤولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ووفقاً لبيان الوزارة، اليوم الاثنين، فإن مراقبي الوزارة عثروا داخل المصنع المتورط على 1500 كيس وزن الواحد منها 20 كيلو غرامًا من الذرة الصفراء منتهية الصلاحية ومستوردة من الأرجنتين.

وأوضح: "يمارس المصنع الذي تم إغلاقه نشاط إنتاج شرائح وأعواد ورقائق البطاطس المقلية، و"شيبس" وغيرها، بالإضافة إلى إنتاج محشوات ذرة مالحة ومحلاة، وسكاكر ومنتجات قمح من فطائر وموالح القمح والفيشار".

وفي سياق متصل، صادرت وزارة التجارة كميات كبيرة من العصائر المنتهية الصلاحية، ولا تحمل أي بيانات تجارية باللغة العربية كانت موجودة داخل ثلاجات أحد المصانع في جدة، وتم إغلاق هذا المصنع، واستدعاء صاحبه للتحقيق والمسائلة حول المواد التي تم ضبطها وحجزها، ومن ثم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

واشتملت الضبطيات على 50 كرتونًا من عصائر المانجو المركّز، و37 كرتونًا من مركّز العنب، وأنواع أخرى من العصائر المركزة، بينما حجزت الوزارة 33 كيسًا من المواد الغذائية الأخرى الفاسدة من المصنع ذاته.