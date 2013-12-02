السعودية تعلن وفاة أحد دبلوماسييها غرقاً في سريلانكا

أعلنت السعودية، فجر اليوم الاثنين، وفاة أحد دبلوماسييها غرقاً في سيرلانكا. وقال بيان أصدرته سفارة المملكة في سريلانكا إن الموظف بالسفارة حسين محسن الهيج توفي عصر أمس إثر غرقه في مسبح البناية التي يقطنها هو وعائلته.

وأضاف البيان: "فور علم السفارة بالحادثة تم الانتقال إلى موقع الحادث مع الجهات المختصة للتحقيق في أسباب الوفاة، حيث أظهرت نتائج التحقيقات أن الوفاة كانت نتيجة غرقه عند محاولته لإنقاذ ابنه من المسبح".

وأكد البيان أنه سيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة فور انتهاء الإجراءات المطلوبة برفقة أحد منسوبي السفارة. ونقل البيان تعازي السفارة إلى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وإلى أسرة الهيج.