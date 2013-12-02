السعودية تنشئ شركة لقياس نسبة مشاهدة القنوات الفضائية

كشفت السعودية عن إنشائها شركة تعمل على قياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية في المملكة.

وقال رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الدكتور رياض نجم، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إن الهيئة حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشاء هذه الشركة التي ستحمل اسم الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام.

وأوضح أن "أول مهمة لهذه الشركة هو قياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية في المملكة بشفافية وحيادية، وسوف تشرف الهيئة على هذه الشركة للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية التي تضمن قبول نتائجها من كافة أطراف الصناعة".

وكان نجم قد كشف عن توجه إلى فرض رقابة على المحتوى المرئي الذي يُعرض في مواقع عدة، منها "يوتيوب"، وإلزام الراغبين في الانضمام إليها بالحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط. وذكر أن الهدف من هذا الإجراء هو "احتواء الطاقات الشبابية".

وأوضح أن "من ضمن مهمات الهيئة القيام بالدور الرقابي على المحتوى المرئي الذي يُعرض في شبكة الإنترنت، عبر مواقع مثل يوتيوب".

وأكد أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بعدم وجود رقابة، لكن هناك اختلاف بين دولة وأخرى، في مقدار الضوابط والشروط الموضوعة. فهي تزيد في مكان وتنقص في آخر، بحسب العادات والتقاليد والأعراف المتبعة في كل مجتمع.