"الصحة" السعودية توقف 5 منشآت طبية في الرياض عن العمل

قررت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، إغلاق خمس منشآت طبية في العاصمة الرياض. وأوضحت في بيان صحافي، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن قرارها بني على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة الخاص بالمديرية العامة بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو وجود تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.

وشمل القرار، وفقاً للبيان، إغلاق ثلاثة مستوصفات لطب الأسنان ومجمعي عيادات طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض، وتضمنت المخالفات عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت.

كما قررت الوزارة إصدار عقوبة مالية وقدرها 10.000 ريال على إحدى الصيدليات بمحافظة جدة، حيث تضمن قرار لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة محافظة جدة فرض غرامة مالية وقدرها 5000 ريال لمخالفته المادة 10 إضافة الى غرامة مالية وقدرها 5000 ريال لمخالفته المادة 3-1من نظام المنشآت الصحية والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، حيث شملت المخالفات تشغيل الصيدلي المتواجد في الصيدلية قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، إضافة الى عدم الاحتفاظ بأصل ترخيص الصيدلية بداخلها، وقد تم إحالة الصيدلي إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة.