صحيفة الشرق السعودية تمر بأزمة مالية تؤخر رواتب موظفيها

بدأت الأزمة المالية تلقي بظلالها على أحدث الصحف السعودية صحيفة "الشرق"، والتي تعاني من أزمة مالية تسببت في تأخير رواتب العاملين فيها لشهرين.

وقال صحافيون يعملون في الصحيفة لقناة "العربية" إن رواتب الكتاب لم تسلم منذ أشهر، كما أن هناك موجة استقالات في مكتب الرياض.

وتعتبر صحيفة "الشرق" أحدث صحيفة سعودية صدرت في ديسمبر عام 2011 عن مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام.

وأوضح مدير عام مؤسسة الشرقية للطباعة والإعلام والنشر، خالد بوعلي، خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن تأخر الرواتب لمدة شهر فقط وليس شهرين مثلما أثير.

وأشار إلى أن هذا أمر طبيعي، خصوصاً أن الصحيفة تعتبر مشروعاً لا يزال في البدايات، وتحويلات الرواتب موجودة عند البنوك حالياً.

وأكد أن الصحيفة تعاني من مشكلة مالية بسيطة، وليست كبيرة مثلما تردد، وهذا بسبب إطلاقها ورأسمالها لم يكتمل، وهذا ما يسعى إليه مجلس الإدارة في استكمال رأس المال.

وشدد بوعلي على أن هناك خطوة، وهي دعوة مساهمين جدد إلى الاستثمار في الصحيفة وأن يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية، ونجحوا في ذلك، إذ أصبحت أسماء كبيرة أعضاء في الجمعية، وهي شهيرة على مستوى السعودية.