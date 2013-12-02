فريق طبي ينهي معاناة سعودي مع السمنة بعملية جراحية

أجرى الفريق الطبي في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض أول عملية جراحية لمريض السمنة حسن الصميلي (39 عاماً) الذي كان يزن 350 كيلوغراماً، بعد معاناته من مرض السمنة المفرطة التي أقعدته عن الحركة وجعلته حبيس السرير الأبيض منذ عامين تقريباً.

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة المناظير والسمنة بالمدينة الدكتور عائض القحطاني، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن المريض الصميلي خضع لعملية تكميم المعدة بالمنظار، ونجحت دون أي مضاعفات وفي وقت وجيز.

وأشار إلى أنها لم تتجاوز 40 دقيقة، حيث أفاق من التخدير في غرفة العمليات وتم نقله إلى الجناح دون الحاجة للعناية المركزة.

ولفت القحطاني إلى أن المريض الصميلي خضع لبرنامج دقيق قبل العملية لتحسين وظائف التنفس والقلب وتقوية العضلات، وأُعطي حمية غذائية خاصة تم جلبها من الولايات المتحدة أنزلت وزنه 50 كيلوغراماً.

وأكد أن المريض تمكّن تدريجياً من الحركة في نفس يوم العملية، وتناول الغذاء بالفم في اليوم الثاني، كما استمر في برنامجه التأهيلي من خلال العلاج الطبيعي.